Milli Takımların Günü: Futbol 3-2, Basketbol 95-90, Voleybol 3-1

METİN ARSLANCAN - Türkiye'nin A milli futbol, basketbol ve voleybol takımları, aldığı sonuçlarla Türk milletini sevince boğdu.

Futbol: 24 yıllık hasrete son mu?

A Milli Erkek Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Son olarak 2002 Dünya Kupası'nda yer alan ay-yıldızlılar, 24 sene sonra yeniden dünya sahnesine dönme hayalleri kuruyor.

Milliler, grupta 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacak; hedef, galibiyetle "2'de 2" yapmak.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Gürcistan maçı sonrası, "Milli hafta yaşadık. Basketbolda kazandık, voleybolda kazandık ve biz de kazandık. Onları ayrıca tebrik etmek istiyorum, bizi mutlu ettikleri için." ifadelerini kullandı.

Voleybol: Finale bir adım

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 mağlup ederek son dört takım arasına kaldı. Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, yarı finalde Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, 6 Eylül Cumartesi günkü yarı finalde kazanarak finale çıkmayı ve tarihte ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mutlu sonu getirmeyi hedefliyor. Türkiye, daha önce Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde kazandığı başarıların ardından dünya sahnesinde de zirveye oynamak istiyor.

Basketbol: Madalya hedefi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci karşılaşmasında Sırbistan'ı 95-90 yenerek grupta "5'te 5" yaptı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ekipte NBA patentli oyuncu Alperen Şengün öne çıktı; Alperen maçlarda sırasıyla 16, 23, 20, 21 ve 28 sayı katkısı verdi ve 5 maçta 21,6 sayı ortalaması yakaladı.

Milliler, son 16 turunda 6 Eylül Cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak ve turnuvada madalya iddiasını ilerletmeyi amaçlıyor.

Üç branştaki galibiyetler, Türk spor kamuoyunda büyük sevinç yarattı ve milli takımların kazanma azmi ülke genelinde yankı buldu.