Milli Tekvandocular, Balkan Şampiyonası'nda Madalya İçin Mücadele Edecek

Milli tekvandocular, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenecek olan 24. Balkan Şampiyonası'nda madalya için mücadele verecekler.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, şampiyona 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyonda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.

Temsilcilerimiz

Türkiye, şampiyonada büyük erkekler kategorisinde şu sporcularla yer alacak:

54 kg: İmdat Günel, Hasan Ayaz

58 kg: Abdullah Ömer Yarlı

63 kg: İbrahim Öter

68 kg: Muhammet Furkan Demirci, Hakan Kaya

74 kg: Alperen Ayaz, Murathan Turan

80 kg: İsa Berk Kasap, Hikmet Faruk Tosun, Emirhan Okşan

87 kg: Haktan Uygun, Ferhat Muhammet Saroğlu

87+ kg: Ege Şaşmaztin

Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz! Bu geleneksel organizasyonda Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil edecekler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.