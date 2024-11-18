Milli Tekvandocular, Balkan Şampiyonası'nda Madalya İçin Mücadele Edecek

Milli tekvandocular, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenecek olan 24. Balkan Şampiyonası'nda madalya için mücadele verecekler.
Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, şampiyona 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyonda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.
Temsilcilerimiz
Türkiye, şampiyonada büyük erkekler kategorisinde şu sporcularla yer alacak:
- 54 kg: İmdat Günel, Hasan Ayaz
- 58 kg: Abdullah Ömer Yarlı
- 63 kg: İbrahim Öter
- 68 kg: Muhammet Furkan Demirci, Hakan Kaya
- 74 kg: Alperen Ayaz, Murathan Turan
- 80 kg: İsa Berk Kasap, Hikmet Faruk Tosun, Emirhan Okşan
- 87 kg: Haktan Uygun, Ferhat Muhammet Saroğlu
- 87+ kg: Ege Şaşmaztin
Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz! Bu geleneksel organizasyonda Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil edecekler.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.