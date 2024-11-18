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Milli Tekvandocular, Balkan Şampiyonası'nda Madalya İçin Mücadele Edecek

Türkiye, 24. Balkan Şampiyonası'nda 14 sporcu ile madalya için Romanya'ya gidiyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:40
Milli Tekvandocular, Balkan Şampiyonası'nda Madalya İçin Mücadele Edecek

Milli tekvandocular, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenecek olan 24. Balkan Şampiyonası'nda madalya için mücadele verecekler.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, şampiyona 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyonda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.

Temsilcilerimiz

Türkiye, şampiyonada büyük erkekler kategorisinde şu sporcularla yer alacak:

  • 54 kg: İmdat Günel, Hasan Ayaz
  • 58 kg: Abdullah Ömer Yarlı
  • 63 kg: İbrahim Öter
  • 68 kg: Muhammet Furkan Demirci, Hakan Kaya
  • 74 kg: Alperen Ayaz, Murathan Turan
  • 80 kg: İsa Berk Kasap, Hikmet Faruk Tosun, Emirhan Okşan
  • 87 kg: Haktan Uygun, Ferhat Muhammet Saroğlu
  • 87+ kg: Ege Şaşmaztin

Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz! Bu geleneksel organizasyonda Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil edecekler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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