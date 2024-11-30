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Milli Tekvandocular Balkan Şampiyonu: Türkiye 76 Madalya Kazandı

Türk tekvandocular, 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 76 madalya ile takım halinde birinciliği elde etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 13:26
Milli Tekvandocular Balkan Şampiyonu: Türkiye 76 Madalya Kazandı

Türkiye Tekvando Takımı Balkan Şampiyonu

24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 30’u altın olmak üzere toplamda 76 madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Romanya’nın Oradea kentinde yapılan organizasyonda 8 ülkeden 475 sporcu mücadele etti.

Türkiye'nin Başarılı Performansı

Şampiyonaya 94 sporcuyla katılan Türkiye, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde toplamda 30 altın, 30 gümüş ve 16 bronz madalya elde etti. Büyükler kategorisinde 21 madalya (10 altın, 7 gümüş, 4 bronz), gençlerde 31 madalya (11 altın, 12 gümüş, 8 bronz) ve yıldızlarda ise 24 madalya (9 altın, 11 gümüş, 4 bronz) kazandı.

Türkiye, Zirveyi İşgal Etti

Türkiye, şampiyonada yalnızca ülke sıralamasında değil, kadın ve erkek takımlarıyla da zirvede yer aldı. Bu başarı, Türk tekvando sporunun uluslararası arenada ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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