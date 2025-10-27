Milli Tekvandocular Romanya Açık'ta 39 Madalya Kazandı

Milli tekvandocular Romanya Açık'ta 39 madalya ile döndü

Türkiye genç ve yıldız milli takımları, Romanya Açık Tekvando Turnuvası'nda 16 altın, 8 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 39 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Bükreş'teki organizasyona Türkiye'den 112 sporcu katıldı.

Kategori dağılımı

Gençler kategorisinde milli sporcular 10 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Yıldızlar kategorisinde ise 6 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya elde edildi.

Ay-yıldızlı sporcular gençlerde tüm kategorilerde takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Yıldız yaş grubunda ise milli tekvandocular kadınlar ve genel sıralamada birinci, erkeklerde ikinci oldu.

Altın madalya kazanan sporcular

Gençler: Azra Naz Kamış (44 kilo), Altuğ Gesge (48 kilo), Buğra Coşkungönül (68 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Elif Naz Köseoğlu (+68 kilo), Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Ezgi Naz Akyapın (63 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Damla Nur Yılmaz (42 kilo)

Yıldızlar: Ceren Aydoğan (33 kilo), Eda Öğüt (41 kilo), Ece Kuyumcu (44 kilo), Yağmur Bozkurt (+59 kilo), İrem Su Güzel (29 kilo), Koray Ali Çevik (45 kilo)

Romanya Açık Tekvando Turnuvası’na katılan Türkiye genç ve yıldız milli takımları, 16 altın, 8 gümüş ve 15 bronz madalya kazandı.