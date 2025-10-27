Milli Tekvandocular Romanya Açık'ta 39 Madalya Kazandı

Genç ve yıldız milli takımlar Romanya Açık'ta 16 altın, 8 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 39 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 16:23
Milli Tekvandocular Romanya Açık'ta 39 Madalya Kazandı

Milli tekvandocular Romanya Açık'ta 39 madalya ile döndü

Türkiye genç ve yıldız milli takımları, Romanya Açık Tekvando Turnuvası'nda 16 altın, 8 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 39 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Bükreş'teki organizasyona Türkiye'den 112 sporcu katıldı.

Kategori dağılımı

Gençler kategorisinde milli sporcular 10 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Yıldızlar kategorisinde ise 6 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya elde edildi.

Ay-yıldızlı sporcular gençlerde tüm kategorilerde takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Yıldız yaş grubunda ise milli tekvandocular kadınlar ve genel sıralamada birinci, erkeklerde ikinci oldu.

Altın madalya kazanan sporcular

Gençler: Azra Naz Kamış (44 kilo), Altuğ Gesge (48 kilo), Buğra Coşkungönül (68 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Elif Naz Köseoğlu (+68 kilo), Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Ezgi Naz Akyapın (63 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Damla Nur Yılmaz (42 kilo)

Yıldızlar: Ceren Aydoğan (33 kilo), Eda Öğüt (41 kilo), Ece Kuyumcu (44 kilo), Yağmur Bozkurt (+59 kilo), İrem Su Güzel (29 kilo), Koray Ali Çevik (45 kilo)

Romanya Açık Tekvando Turnuvası’na katılan Türkiye genç ve yıldız milli takımları, 16 altın, 8...

Romanya Açık Tekvando Turnuvası’na katılan Türkiye genç ve yıldız milli takımları, 16 altın, 8 gümüş ve 15 bronz madalya kazandı.

Romanya Açık Tekvando Turnuvası’na katılan Türkiye genç ve yıldız milli takımları, 16 altın, 8...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOFAŞ, Mersin Spor'u 87-65 Mağlup Etti
2
Osman Aşkın Bak'tan GönüllüyüzBİZ'e Davet: Gençlere Gönüllülük Çağrısı
3
Milli Tekvandocular Romanya Açık'ta 39 Madalya Kazandı
4
Avrupa Gençler Halter Şampiyonası Arnavutluk'ta: Türkiye 30 Sporcu ile
5
Emine Göğebakan Dünya Şampiyonu: 46 Kg'de Altın Madalya
6
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep'te Fenerium'u Ziyaret Etti
7
Saran: Hacıosmanoğlu'nun hakem-bahis açıklaması 'milat' olabilir

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri