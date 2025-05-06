Milli Wushu Takımından Avrupa'da 20 Madalya ile Büyük Başarı

Milli Wushu Takımından Büyük Başarı

Macaristan'da düzenlenen 8. Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli wushu sporcuları, göz dolduran bir performans sergileyerek 4 altın, 7 gümüş, 9 bronz madalya kazandı. Toplamda 20 madalya ile yarışmayı tamamlayan milli takım, ülkeler sıralamasında 5. sırada yer aldı.

Şampiyonaya Katılım ve Rekorlar

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, şampiyonaya 18 ülkeden 720 sporcu katıldı ve kıtanın en iyisi olma mücadelesi verdi. Bu yıl düzenlenen organizasyon, Türkiye'nin wushu alanındaki büyümesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Federasyon Başkanı'ndan Açıklama

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Emeklerimizin karşılığını Avrupa'da almaya başladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel işlere imza atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Milli takımlarımızı belirleme çalışmalarımız ve ilk etap kamplarımız sene başında başlamıştı. Bugün de katıldığımız ikinci Avrupa şampiyonlarında sporcularımızın aldıkları madalyalar bizleri mutlu etti," dedi.

Dünya Genelinde Türkiye'nin Yeri

Akyüz, Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında oldukça iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Avrupa'da zaten her zaman takım halinde şampiyonuz. Avrupa'nın en iyisiyiz. Dünya ülkeleri arasında da nitelik ve güç olarak ilk beş ülke arasındayız," ifadelerini kullandı.

Milli wushu sporcuları, Macaristan'da düzenlenen 8. Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın, 7 gümüş, 9 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.

Milli wushu sporcuları, Macaristan'da düzenlenen 8. Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın, 7 gümüş, 9 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.