Milli Wushucular Uluslararası Madalyalara Odaklanıyor

Geleceğin Şampiyonları: Milli Wushucuların Hedefleri

Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında kazandıkları derecelerle göz dolduran milli wushucular, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda daha fazla madalya kazanmayı planlıyor. Son olarak, Sakarya'da 2-3 Kasım'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan Muhammet Can Kama, Kaan Küçükakyüz, Ayşe Sina Coşkun, Afra Kılınç, Ahmet Taha Keskin, Osman Yalkın, Sude Merve Altun ve Ensar Köse gibi yetenekler, başarılarına yeni eklemeler yapma hedefindeler.

Muhammet Can Kama: Hedefim Daha Fazla Madalya

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Muhammet Can Kama, 18 yaşında ve şu ana kadar bir dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu ile 2 dünya ikinciliği kazandı. Wushuyu çok sevdiğini vurgulayan Kama, “Hedefim daha fazla madalya alıp adımı duyurmak” diyerek, çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiğini belirtti.

Kaan Küçükakyüz: Dünya Şampiyonu Olmak İstiyorum

17 yaşındaki Kaan Küçükakyüz, 2025'te Çin'de yapılacak Geleneksel Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'na hazırlıklarının iyi gittiğini ifade ederek, “2023 yazındaki gibi tekrar dünya şampiyonu olmak istiyorum” dedi. Hocalarıyla birlikte çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Ayşe Sina Coşkun: Hedefim Dünya Şampiyonluğu

Ayşe Sina Coşkun (14) ise 5 yaşında wushuya başlamış olup, “Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum” diyerek antrenörleriyle birlikte sıkı bir hazırlık içinde olduklarını ifade etti.

Afra Kılınç: Dünya Şampiyonluğu İçin Çalışıyorum

14 yaşındaki Afra Kılınç, wushu sporuna başlamanın mutluluğunu yaşarken, “Dünya şampiyonu olacağıma inanıyorum. Türk bayrağını en yukarıda dalgalandıracağım” diyerek azimle çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Taha Keskin: Daha Fazla Şampiyonluk

19 yaşındaki Ahmet Taha Keskin, 11 yıldır wushu yapıyor. “Hedefim daha çok dünya şampiyonluğu” diyen Keskin, genç sporcuları bu branşta yer almaya davet etti.

Osman Yalkın ve Kardeşler: Şampiyonluğa Giden Yol

Osman Yalkın (20), elde ettiği derecelerle dikkat çekerken, “Hedefim dünya şampiyonluklarımı artırmak” dedi. Kardeşler Enes ve Ensar Köse de, “Hedefim dünya şampiyonu olmak” diyerek iddialarını ortaya koydular.

Sude Merve Altun: Hedefim Dünya Şampiyonlukları

15 yaşındaki Sude Merve Altun, bir dünya şampiyonluğu ve 2 dünya ikinciliği ile kariyerinde ilerlemeye devam ediyor. “Şu anda hedefim dünya şampiyonluklarını artırmak” diyerek geleceğe umutla bakıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında çok sayıda derece elde eden genç milli wushucular, gelecek yıl yapılacak uluslararası organizasyonlarda da madalyalar kazanıp ülkelerinden başarıyla söz ettirmek istiyor. Televizyondan görerek başladığı wushuda bir dünya ve 4 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği ve sayısız Türkiye şampiyonluğu kazanan 18 yaşındaki Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Muhammet Can Kama, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında çok sayıda derece elde eden genç milli wushucular, gelecek yıl yapılacak uluslararası organizasyonlarda da madalyalar kazanıp ülkelerinden başarıyla söz ettirmek istiyor. Televizyondan görerek başladığı wushuda bir dünya ve 4 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği ve sayısız Türkiye şampiyonluğu kazanan 18 yaşındaki Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Muhammet Can Kama, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.