Milli Yüzücü Burak Koçak, Los Angeles 2028'e Hazırlanıyor

Serebral palsili milli yüzücü Burak Koçak, Türkiye şampiyonluğu ve dünya barajlarıyla Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:03
ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te, bir arkadaşının yönlendirmesiyle sağlığını korumak için yüzmeye başlayan 20 yaşındaki milli sporcu Burak Koçak, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Serebral palsi ile dünyaya gelen Burak, 14 yaşında yüzmeye başlayarak katıldığı çeşitli organizasyonlarda dereceler elde etti ve çok sayıda madalya kazandı. Gaziantep'te 2023'te düzenlenen Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre sırtüstü kategorisinde birincilik elde eden sporcu, 2024'te Ankara'da yapılan yarışlarda 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbest kategorilerinde dünya barajını geçerek derece yaptı.

Bu performansların ardından Burak Koçak, para yüzme ve DEAF yüzme bireysel milli takım seçmelerini kazanarak milli yüzücü oldu. 2024'ten beri milli takımda bulunan Burak, İtalya'da da yarışlara katıldı.

"Hedefim ve en büyük hayalim 2028 Olimpiyatları'na katılmak"

AA muhabirine konuşan Burak Koçak, "Bence yüzmek çok güzel bir şey. Sosyal aktivite ve spor olarak, sağlık ve kariyer için çok iyi. Bu bana çok güzel hissettiriyor." dedi. Burak, üç defa dünya barajını geçip uluslararası müsabakalara katılma fırsatı bulduğunu, daha fazla yarışa katılmayı planladığını ve 2028 Olimpiyatları'na katılmanın en büyük hayali olduğunu belirtti.

Yüzmenin yanı sıra boccia oynadığını ve kitap okuduğunu söyleyen Burak, tüm engellilere teknolojinin ve ekranların başında vakit geçirmek yerine, kendi durumlarına uygun sporlara yönelmelerini tavsiye etti.

Gaziantep'te bir arkadaşının tavsiyesi üzerine spor yaparak sağlıklı kalabilmek için yüzmeye başlayan 20 yaşındaki Burak Koçak, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

