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Milwaukee Bucks, NBA Kupası'nı Kazandı

Milwaukee Bucks, NBA Kupası finalinde Oklahoma City Thunder'ı 97-81 yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:08
Milwaukee Bucks, NBA Kupası'nı Kazandı

NBA Kupası'nda Şampiyonluk Yolu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder'ı 97-81 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Final Mücadelesi Las Vegas'ta

Sezon içi turnuvası olarak düzenlenen NBA Kupası'nın finali, Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da gerçekleşti. İlk çeyreği Thunder'ın 28-27'lik üstünlüğüyle tamamlanan maçta, Bucks devre arasına 51-50 önde girdi.

Bucks'ın İkinci Yarıdaki Performansı

İkinci devreye fırtına gibi giren Bucks, üçüncü periyodu 77-64 önde bitirerek son çeyreğe daha rahat bir şekilde girdi ve karşılaşmayı 97-81 galip tamamladı.

Giannis Antetokounmpo'nun Dominasyonu

Kupanın en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 19 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Damian Lillard ise 23 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle önemli bir katkı sağladı.

Thunder Takımının Mücadelesi

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 21 sayı, 4 ribaunt; Jalen Williams 18 sayı, 4 ribaunt ve Isaiah Hartenstein ise 16 sayı, 12 ribaunt ile mücadele etmesine rağmen mağlubiyeti önleyemediler.

Bucks Tarihe Geçti

Bucks, geçen sezon Los Angeles Lakers'ın ardından NBA Kupası zaferi yaşayan ikinci takım olarak tarihe geçti.

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