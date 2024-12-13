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Mircea Lucescu'dan Türkiye'ye Övgü: 'Grubun Öne Çıkan Takımlarından Biri Olabilir'

Mircea Lucescu, Türkiye'nin genç oyuncularıyla güçlendiğini ve 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde öne çıkabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:57
Mircea Lucescu'dan Türkiye'ye Övgü: 'Grubun Öne Çıkan Takımlarından Biri Olabilir'

Mircea Lucescu'dan Türkiye'ye Övgü

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekiminin ardından, Romanya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'nin çektiği grup hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Zürih'te düzenlenen kura çekiminde konuşan Lucescu, Türkiye'nin, Avusturya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi ve San Marino ile eşleştiği H Grubu'nu yorumladı.

Türk Futboluna Güveniyor

Lucescu, Türkiye'nin son iki yıldır gösterdiği gelişimin altını çizerek, “Türkiye, grubun öne çıkan takımlarından biri olabilir. Son 2 yıldır iyi bir yoldalar,” dedi. Ayrıca, Türkiye'nin genç oyuncularının takımın başarısını artırdağını vurguladı.

Eski teknik direktörü olduğu Türkiye'nin, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi ile birlikte Gürcistan ve Bulgaria ile eşleştiğini belirten Lucescu, Türkiye'nin yeteneklerine olan güvenini dile getirdi.

Rakipler Hakkında Düşünceleri

Lucescu, “İspanya çok güçlü bir takım ama Hollanda karşısında Türkiye'yi şanslı görüyorum,” diyerek diğer takımların da güçlü olduğunu ama Türkiye'nin bunlarla başa çıkabilecek yetenekte olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Savaşmak, mücadele etmek ve başarmak gerekiyor. Artık her takım, maçlarda kazanmak için tüm gücüyle savaşıyor,” şeklinde konuştu.

Son olarak, Romanya'nın yeniden eski günlerine dönmesi için çalıştıklarını belirten Lucescu, Türk futbolunu ve teknik direktörü Montella'yı iyi tanıdığını söyledi. Bu durum, Romanya'nın önümüzdeki süreçte daha fazla umut ışığı taşıdığına işaret ediyor.

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