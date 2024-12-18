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Mithat Pala: Göztepe Maçına Hazırız, Hedef Üç Puan!

Çaykur Rizespor'un Mithat Pala, Göztepe karşısında mücadele edeceklerini ve hedeflerinin üç puan olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:53
Mithat Pala: Göztepe Maçına Hazırız, Hedef Üç Puan!

Çaykur Rizespor'dan Göztepe Maçı Öncesi Mücadele Mesajı

22 Aralık Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mithat Pala, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, takım olarak çok iyi bir seri yakaladıklarını ancak son iki haftada istenen sonuçların alınamadığını belirtti.

Göztepe Maçına Hazırlık

Pala, "Zor bir deplasman maçına gideceğiz. Ligde iyi çıkış yakalayan Göztepe, puan ve sıralama olarak üstte yer alıyor. Biz de gerekli analizleri yaptık ve çok iyi hazırlıyoruz. Maçın öneminin herkes farkında. Elimizden geldiğince maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puan alıp hedefimize doğru gitmeye çalışacağız." dedi.

Aile Ortamı ve Takım İçindeki İlişkiler

Mithat Pala, takımın içinde güzel bir aile ortamı olduğunu vurgulayarak, "Takımla alakalı hiçbir sorun yok. Arkadaşlık çok iyi. Bunun da sonuçlara yansıdığını düşünüyorum. Henüz istediğimiz durumda değiliz ama çok iyi bir takımız, bir hocamız ve güzel bir ortamımız var. İnşallah daha iyi sonuçlar alıp hedefimize yaklaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kişisel Hedefler ve Türkiye Kupası Başarısı

Pala, kendi performansına da değinerek, "Öncelikle hedefim Rizespor'un başarısı. Kişisel olarak ise A Milli Takım gibi bir hedefim var. Bunu başarmak için elimden geleni yapıyorum. İnşallah bu hedefimi de gerçekleştiririm." dedi. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldıkları için mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mithat Pala, Mehmet Cengiz...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mithat Pala, Mehmet Cengiz...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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