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MIYC Trio Cup Yat Yarışları, Marmaris'te Heyecanla Tamamlandı

Marmaris'te gerçekleştirilen MIYC Trio Cup Yat Yarışları sona erdi. Şampiyon yelkenciler ve sonuçlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 20:54
MIYC Trio Cup Yat Yarışları, Marmaris'te Heyecanla Tamamlandı

MIYC Trio Cup Yat Yarışları Marmaris'te Sona Erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yalnızca 3 yelkencinin yer alabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları, 5. ayak mücadeleleriyle tamamlandı. Yarışlar, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nün (MIYC) organizasyonuyla gerçekleştirildi ve şampiyon yelkencilerin isimleri belirlendi.

5. Ayak Yarışları Düzenlendi

5. ayak yarışlarına, Türkiye ve Rusya'dan toplamda 3 yelkenli yat ile 9 sporcu katıldı. Başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde düzenlediği dümenci toplantısının ardından, yatlar bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılarak yarışa hazırlık için antrenman turları attı.

Kalaycı, yarışların rüzgar durumuna göre uygun parkuru belirledikten sonra yatlar, koy içinde start alarak iki grup halinde yarışa başladı. Katılımcılar, kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Dereceye Giren Yelkenciler Açıklandı

5 ayaktan oluşan Trio Cup'ta dereceye giren yelkenciler, pazar günü düzenlenecek törenle kupalarını alacak. Kupanın 5. ayağında genel klasmanda dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde sıralandı:

ORC A Kategorisi

  1. Imagine (Zafer Öznur)
  2. Strekoza (Mikhail Mischenko)
  3. Anyway (David Tsogoev)

ORC B Kategorisi

  1. VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)
  2. Tok Sailing (Onur Tok)
  3. Aleksandriya (İlya Strakh)

Bu başarılı organizasyon, Marmaris'in yelken tutkunları için unutulmaz bir deneyim sundu. Yarışlar, yelkencilerin becerilerini sergilemeleri ve dostluk bağlarını güçlendirmeleri için mükemmel bir fırsat oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen, yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen, yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları, 5. ayak mücadelesiyle sona erdi ve şampiyon yelkenciler belli oldu. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup yarışlarının 5. ayak mücadelesiyle şampiyona tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen, yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen, yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları, 5. ayak mücadelesiyle sona erdi ve şampiyon yelkenciler belli oldu. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup yarışlarının 5. ayak mücadelesiyle şampiyona tamamlandı.

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