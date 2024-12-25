MKE Ankaragücü Amatör Sporlarla Markasını Güçlendirecek

MKE Ankaragücü, Amatör Sporlarla Hedef Büyütüyor

MKE Ankaragücü Kulübü Amatör Sporlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Akdeniz, sarı-lacivertli kulübün futbol dışındaki branşlarda da tanınmasını sağlamak için önemli adımlar atacaklarını açıkladı.

Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankaragücü'nün futbolun yanı sıra diğer branşlarda da büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti. "Ankaragücü gibi köklü ve onurlu bir camiada amatör sporlardan sorumlu olarak görev almak benim için büyük bir heyecan ve sorumluluktur," diyen Akdeniz, sporun yaşamlarına katmak isteyen bireylerin hayallerine dokunmanın önceliği olduğunu vurguladı.

Amaç: Fark Yaratmak

Elvan Akdeniz, amatör branşlarla ilgili yenilikçi hedeflerden bahsetti. "Genç sporcularımızı keşfedip profesyonel hayata hazırlamak için bir altyapı sistemi kuracağız. Kadın sporculara öncelik vererek, sporda eşitlik anlayışını güçlendireceğiz," ifadelerini kullandı.

Akdeniz, toplumun her kesiminin spora daha fazla katılımını sağlamak amacıyla projeler geliştireceklerine vurgu yaparak, "Ankaragücü'nün amatör sporlardaki geleceğini inşa ederken camiamızın gücüne ve desteğine inanıyorum. Birlikte başaracağız. Bu yeni dönemin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum," dedi.