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MKE Ankaragücü, Julian Draxler'i transfer etmek için çaba harcıyor

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MKE Ankaragücü, Julian Draxler'i transfer etmek için çaba harcıyor
MKE Ankaragücü, PSG'li futbolcu Julian Draxler'i transfer etmek için çaba harcıyor. Süper Lig ekibi, Draxler'i kadrosuna katmak için ciddi bir çaba içerisinde. PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Draxler için Suudi Arabistan ekibi El-Fateh de ilgileniyor. Geçen sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu, burada toplam 18 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Ankaragücü'nün ayrıca Olimpiu Morutan için de girişimleri olduğu iddia edildi. Rumen futbolcunun ilk tercihi ise geçen sezonu

Geçen sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren PSG'li futbolcu Julian Draxler için MKE Ankaragücü devrede.

Süper Lig ekibi, Alman yıldızı kadrosuna katmak için ciddi bir çaba içerisinde.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Draxler için Suudi Arabistan ekibi El-Fateh de ilgileniyor.

Geçen sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu, burada toplam 18 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

Morutan da listede

Ankaragücü'nün ayrıca Olimpiu Morutan için de girişimleri olduğu iddia edildi.

Adı Konyaspor ile anılan Rumen futbolcunun ilk tercihi ise geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Pisa'nın formasını giymek.

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