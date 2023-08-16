MKE Ankaragücü, Julian Draxler'i transfer etmek için çaba harcıyor

MKE Ankaragücü, PSG'li futbolcu Julian Draxler'i transfer etmek için çaba harcıyor. Süper Lig ekibi, Draxler'i kadrosuna katmak için ciddi bir çaba içerisinde. PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Draxler için Suudi Arabistan ekibi El-Fateh de ilgileniyor. Geçen sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu, burada toplam 18 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Ankaragücü'nün ayrıca Olimpiu Morutan için de girişimleri olduğu iddia edildi. Rumen futbolcunun ilk tercihi ise geçen sezonu