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MKE Ankaragücü Kenan Koçak ile Anlaştı

MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:14
MKE Ankaragücü Kenan Koçak ile Anlaştı

MKE Ankaragücü, Kenan Koçak ile Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Kenan Koçak’ı getirdi. Koçak ile kulüp arasında iki yıllık sözleşme imzalandı.

İmza Töreni Eryaman Stadı'nda Gerçekleşti

Başkent ekibinin Eryaman Stadı'nda düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Levent Onuk ve Kenan Koçak katıldı. Törende, Koçak projeye olan inancını vurguladı.

Kenan Koçak: "Projeye İnandığım İçin Buradayım"

Koçak, görevinin büyük bir sorumluluk getirdiğini belirterek, "Projeye inandığım için buradayım. Futbolcu kardeşlerimle birlikte Ankaragücü’nü layık olduğu yere getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hedef Süper Lig'e Dönüş

Kendisi için öncelikli hedefin Ankaragücü'nu yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyleyen Koçak, "Bunun için futbolcu kardeşlerime, taraftara, herkese ihtiyacım var. Bu başarı ancak birlik ve beraberlik içerisinde olur." şeklinde konuştu.

Koçak: "İnandığım Bir Kadro Var"

Mevcut kadroyu değerlendiren Koçak, "İnandığım bir takım ve kadro yapılanması var. Bu kadro yapılanmasından maksimumu çıkarmayı hedefliyorum. Ben umutlu ve inançlıyım." dedi.

Levent Onuk: "Kenan Koçak ile Mutluyuz"

Levent Onuk, Kenan Koçak'ı teknik direktör olarak atadıkları için duydukları memnuniyeti ifade etti. Yönetim, Koçak’ın imzaladığı sözleşme ile birlikte yeni bir dönemi başlattı.

İmza töreninin ardından Kenan Koçak, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayarak resmen Ankaragücü'nün teknik direktörü oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak ile Eryaman Stadı'nda düzenlenen törende iki yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak ile Eryaman Stadı'nda düzenlenen törende iki yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak ile Eryaman Stadı'nda düzenlenen törende iki yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak ile Eryaman Stadı'nda düzenlenen törende iki yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak ile Eryaman Stadı'nda düzenlenen törende iki yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak ile Eryaman Stadı'nda düzenlenen törende iki yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak ile Eryaman Stadı'nda düzenlenen törende iki yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak ile Eryaman Stadı'nda düzenlenen törende iki yıllık sözleşme imzalandı.

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