MKE Ankaragücü, Kevin Varga ile Anlaştı

MKE Ankaragücü Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig'in güçlü takımlarından MKE Ankaragücü, Macar futbolcu Kevin Varga ile önemli bir transfere imza attı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 28 yaşındaki Varga ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kevin Varga Kimdir?

Macaristan Milli Takımı'nda 13 kez forma giymiş olan Varga, futbol kariyerine farklı liglerde devam etti. Son olarak, Rumen ekibi Sepsi'de mücadele eden Varga, Ankaragücü'nün kanatlarını güçlendirecek önemli bir isim olarak dikkat çekiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Macar kanat oyuncusu Kevin Varga'yı kadrosuna kattı.