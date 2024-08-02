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MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir İle Anlaştı

Ankaragücü, deneyimli orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:44
MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir İle Anlaştı

MKE Ankaragücü'den Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, tecrübeli orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'le kadrosunu güçlendirdi.

Sözleşmenin Detayları

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Mahmut Tekdemir artık Ankaragücü'müzde. Kulübümüz, 36 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık anlaşma imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Mahmut Tekdemir'in Kariyeri

Altyapısından yetiştiği İstanbul Başakşehir ile tam 20 yıl formasını giyip bu sezondan sonra ayrılan Tekdemir, Türkiye Milli Takımı'nda 22 kez görev almış bir isimdir.

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