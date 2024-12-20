MKE Ankaragücü'nde 4 Futbolcu Kadro Dışı Bırakıldı

MKE Ankaragücü'nde Kadro Dışı Bırakılan Futbolcular

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, önemli bir karar alarak dört futbolcusunu kadro dışı bıraktığını duyurdu. Kulüp, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün profesyonel ekipten çıkarıldığını açıkladı.

Açıklamada Ne Dendi?

Başkent ekibinin yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, profesyonel futbol A Takım futbolcularımızdan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakılmalarına karar vermiştir. Kamuoyu ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

Bu gelişme, Ankaragücü'nün gelecek stratejileri üzerinde etki yaratabileceği gibi, futbolcular için de yeni bir dönem anlamına geliyor.