MKE Ankaragücü'nde Birlik ve Beraberlik Çağrısı

MKE Ankaragücü'nden Birlik ve Beraberlik Mesajı

MKE Ankaragücü Kulübü'nün Başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesinde taraftar desteğinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Kocaelispor ile oynanacak maçın, takımın sezonu şekillendirecek bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Başkan Fırat'ın Açıklamaları

Göreve başladığı günden bu yana kulübe maddi anlamda bir sıkıntı yaşatmadıklarını belirten Fırat, 9 haftada toplanan 13 puanın beklentilerin oldukça altında kaldığını, lider ile aralarındaki farkın yalnızca 6 puan olduğunu dile getirdi. Fırat, "Bu sezon başında Süper Lig kadrosunu korumak için yoğun çaba harcadık. Ancak birkaç oyuncuyla yolları ayırmak zorunda kaldık, bu da kadromuzu olumsuz etkiledi," dedi.

Taraftarlara Çağrıda Bulundu

Taraftarların kulübün en büyük gücü olduğunu vurgulayan Fırat, "Taraftarımız bana kırılabilir, yönetime kızabilir ama armaya küsmezler. Kocaelispor maçında stadı doldurursak, şampiyonluk yolunda ciddi bir ivme kazanacağımıza inanıyorum," şeklinde konuştu. Maçta tüm sivil toplum kuruluşları ve belediye başkanlarını destek vermeye davet etti.

Mali Durum ve Destek Beklentisi

Kulübün aylık 2 milyon avro gibi ciddi bir ödeme yükümlülüğü bulunduğunu aktaran Fırat, bunun yüzde 65'inin futbolcu maaşlarına gittiğini söyledi. "Eylülden itibaren hiçbir futbolcuya borcumuz yok. Ayrıca amatör branşlara da destek vermeye devam ediyoruz. Hedefimiz basketbolda Süper Lig'e yükselmek," dedi. Bu süreçte taraftar desteklerinin oldukça önemli olduğunu yineledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, AA muhabirine, kulübün Trendyol 1. Lig'deki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, AA muhabirine, kulübün Trendyol 1. Lig'deki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.