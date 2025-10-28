MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe: Hedef İlk 8 ve Play-off

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Recep Karatepe, takımın üst sıraları zorlamayı amaçladıklarını belirtti. Karatepe, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Teknik direktörün hedefleri ve değerlendirmeleri

Karatepe, ligde kalmanın Ankaragücü için bir hedef olamayacağını vurgulayarak, "İlk konuşmamda ligde kalmak hedef olamaz dedim. Çünkü dünyanın en küçük hedefi o. Ankaragücü büyük bir camia. Türkiye'de ilk 10'a girecek bir camia." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı sözlerini şu hedeflerle netleştirdi: "İlk yarıda ilk 8'de girmek istiyorum. Sezon sonunda da play-off istiyorum. Şartlar değişir ama biz üst sıraları zorlamak ve mücadele eden bir Ankaragücü'nü göstermek zorundayız."

Göreve yaklaşık iki ay önce geldiğini hatırlatan Karatepe, yönetim değişikliğine değindi: "Yönetimde bir kan değişikliği oldu. Bildiğim kadarıyla eski yönetimle yeni seçilen yönetim zaten birbirini destekliyor. Başkanımız kulüpte daha önce yöneticilik yapmış, sporun içinden gelen bir başkan."

Finansal konulara dair sorulara da değinen teknik direktör, "Burada önemli olan bazı maddi sorunların da ortadan kaldırılması konusunda bir mücadele verilmesi. Dolayısıyla benim için değişen bir şey yok. Geldiğimden bu yana burada bir düzen kuruldu. Biz o düzeni bozmadığımız sürece maddi konular dışarıda çözüldüğünde biz zaten içeride bazı şeyleri değiştirebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Karatepe, takımına olan güvenini de dile getirerek, "Bu işin inişleri çıkışları olabilir. Buna hazır durmak lazım. Ben genelde oyuncularımın arkasındayım. Hep dik dururum. Bu konuda hiçbir zaman pes etmem." açıklamasında bulundu.

Deneyim ve takım atmosferi

Yaklaşık 20 yıllık antrenörlük geçmişine sahip olduğunu belirten Karatepe, "Süper Lig'de çok daha fazla çalışmış olsam da futbolun dili birdir. O anlamda biraz antrenmanlı biriyim. Oyuncularımla o samimi ortamı yakaladık." dedi.

MKE Ankaragücü, ligin 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak.

