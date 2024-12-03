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MKE Ankaragücü'nde Saponara Kadro Dışı Bırakıldı

Ankaragücü, İtalyan futbolcu Riccardo Saponara'yı kadro dışında bıraktı. Gerekçeler arasında form durumu ve disiplin yetersizliği bulunuyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:12
MKE Ankaragücü'nde Saponara Kadro Dışı Bırakıldı

MKE Ankaragücü'nde Saponara Gelişmesi

Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, İtalyan futbolcu Riccardo Saponara'yı kadro dışı bıraktığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, teknik ekibin raporuna dayanarak bu kararı aldığını duyurdu.

Kadro Dışı Gerekçesi

Açıklamada, "Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda, futbolcularımızdan Riccardo Saponara, mevcut form durumunun yetersizliği ve disiplinsiz tavırları nedeniyle kendisine özel hazırlanacak programla antrenmanlarına takımdan ayrı olarak devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Saponara'nın Performansı

Geçen sezon devre arasında MKE Ankaragücü'ne katılan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-lacivertli formayla 19 resmi maça çıkıp 2 gol kaydetti. Ancak, son dönemdeki performansıyla kulüp yönetimini tatmin edemediği için kadro dışı bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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MKE Ankaragücü'nde Saponara Kadro Dışı Bırakıldı

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