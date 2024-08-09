MKE Ankaragücü'nde Transfer Süreci Tamamlandı

MKE Ankaragücü'nden Transfer Açıklaması

MKE Ankaragücü Başkan Vekili Feridun Geçgel, yaptığı resmi açıklamada yaz transfer döneminin kapandığını bildirdi. Geçgel, "Yaz transfer dönemini bir fırsat transferi çıkmadığı sürece tamamlamış bulunmaktayız," ifadesini kullandı.

Mevcut Kadro Kararlılığı

Geçgel, mevcut kadronun korunacağını vurgulayarak, "Hiçbir futbolcuyu hiçbir şekilde bırakmayacağız," dedi.

Gelecek Hedefleri

Kulübün gelecekte para kazandıran bir yapı oluşturmayı hedeflediğini belirten Geçgel, sözlerine şöyle devam etti:

“Mevcut kadromuz ile lige başlayıp, genç ve yetenekli oyuncuların transferlerini gerçekleştireceğiz. Kulüp olarak amacımız, iki üç yıl içinde kendi kendini idare eden bir sistem inşa etmek.”

Bu bağlamda altyapıya büyük önem verdiklerini ifade eden Geçgel, "Gelir gider dengesini sağlayarak dışa bağımlı para sisteminden uzaklaşıp, maliyeti düşük yetenekli futbolcuları kadromuza katarak işlerimizi sürdüreceğiz," diye ekledi.