Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MKE Ankaragücü'nde Transfer Süreci Tamamlandı

Feridun Geçgel, Ankaragücü'nün yaz transfer dönemini kapattığını ve mevcut kadronun korunacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:20
MKE Ankaragücü'nde Transfer Süreci Tamamlandı

MKE Ankaragücü'nden Transfer Açıklaması

MKE Ankaragücü Başkan Vekili Feridun Geçgel, yaptığı resmi açıklamada yaz transfer döneminin kapandığını bildirdi. Geçgel, "Yaz transfer dönemini bir fırsat transferi çıkmadığı sürece tamamlamış bulunmaktayız," ifadesini kullandı.

Mevcut Kadro Kararlılığı

Geçgel, mevcut kadronun korunacağını vurgulayarak, "Hiçbir futbolcuyu hiçbir şekilde bırakmayacağız," dedi.

Gelecek Hedefleri

Kulübün gelecekte para kazandıran bir yapı oluşturmayı hedeflediğini belirten Geçgel, sözlerine şöyle devam etti:

“Mevcut kadromuz ile lige başlayıp, genç ve yetenekli oyuncuların transferlerini gerçekleştireceğiz. Kulüp olarak amacımız, iki üç yıl içinde kendi kendini idare eden bir sistem inşa etmek.”

Bu bağlamda altyapıya büyük önem verdiklerini ifade eden Geçgel, "Gelir gider dengesini sağlayarak dışa bağımlı para sisteminden uzaklaşıp, maliyeti düşük yetenekli futbolcuları kadromuza katarak işlerimizi sürdüreceğiz," diye ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı