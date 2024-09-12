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MKE Ankaragücü, Nico Schulz ile Anlaştı

MKE Ankaragücü, Alman futbolcu Nico Schulz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başkan Yardımcısı Levent Onuk da bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:40
MKE Ankaragücü, Nico Schulz ile Anlaştı

MKE Ankaragücü, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig'in mücadeleci ekiplerinden MKE Ankaragücü, 31 yaşındaki Alman futbolcu Nico Schulz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Borussia Dortmund'un formasını giyen Schulz, artık Başkent'te mücadele edecek.

İmza Töreni Beştepe Tesisleri'nde Gerçekleşti

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Schulz ile olan sözleşmenin detayları paylaşıldı. Almanya doğumlu oyuncunun, kulübe önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

İmza töreninin gerçekleştirildiği Beştepe Tesisleri'nde, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Levent Onuk da katılarak transferin önemini vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.

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