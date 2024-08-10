MKE Ankaragücü'nün 1. Lig Başarısı ve Tarihçesi

MKE Ankaragücü'nün 1. Lig Tarihçesi

Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden biri olan MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Ligdeki performansıyla öne çıkıyor. 1. Lig'de 9. sezonunu geçirecek olan takım, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e yeniden merhaba demişti.

5 Süper Lig Yükselişi

MKE Ankaragücü, 1. Lig'de daha önceki 8 sezonunda 5 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Kulüp, genel olarak kısa sürede Süper Lig'e dönebilmiş bir yapıya sahip olup, 1968-1969, 1976-1977 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olarak geri dönüş yaptı.

İlk 1. Lig Deneyimi

1959'dan bu yana profesyonel liglerde yer alan Ankaragücü, 1. Lig'de ilk kez 1968-1969 sezonunda mücadele etti. O sezon şampiyon olarak Süper Lig'e yeniden katılma hakkı kazandı.

Önemli Başarılar ve Zorluklar

Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan ilk alt lig takımı olarak tarihe geçti. Ancak, 2011-2012 sezonunda 31 yıllık Süper Lig serüvenine veda etti ve 1. Lig'de de başarılı olamayarak 2. Lig'e düştü.

Gelecek Hedefleri

2021-2022 sezonunda 1. Lig'den Süper Lig'e yeniden çıkmanın mutluluğunu yaşayan MKE Ankaragücü, önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmeye devam ediyor. 1. Lig'deki toplam 263 maçta 124 galibiyet ile dikkat çekmeyi başardı.