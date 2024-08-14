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MKE Ankaragücü'nün Süper Lig Hedefi: Kaptan Garry Rodrigues Açıklamalarda Bulundu

Ankaragücü kaptanı Garry Rodrigues, takımlarının Süper Lig'e çıkma azmini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:14
MKE Ankaragücü'nün Süper Lig Hedefi: Kaptan Garry Rodrigues Açıklamalarda Bulundu

MKE Ankaragücü’nden Süper Lig’a Yükselme İnovasyonu

Kaptan Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig hedefi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Rodrigues, takımın tüm gücüyle mücadele edeceğini belirtti.

İlk Maçın Önemi

Rodrigues, Şanlıurfaspor galibiyetiyle lige başlamanın kendileri için destekleyici bir unsur olduğuna dikkat çekti. "İlk maçı kazanmak motivasyonumuzu artırdı. Geçen sezon, takımın yaşadığı zorluklar hepimiz için ders niteliğindeydi." dedi.

Yeni Sorumluluklar ve Hedefler

Yeni bir sezonun başladığını ifade eden Rodrigues, kaptan olmanın getirdiği sorumlulukları vurguladı. "Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşırsak bunu aşmak benim görevim. Birlikte çalışarak Ankaragücü’nü hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız," şeklinde konuştu.

Yeni Transferlerin Hedefleri

Renat Dadashov, ilk maçta gol atmanın motivasyonunu artırdığını belirtirken, Süper Lig hedefi için takım olarak mücadele edeceklerini belirtti. "Erzurumspor maçına odaklanacağız. Ankaragücü büyük bir kulüp ve Ankara da harika bir şehir, buraya gelmemde bu unsurlar etkili oldu." dedi.

Osman Çelik ise Samsunspor'dan Ankaragücü'ne transfer olmasının sebeplerini açıklayarak, "Şampiyonluklar yaşamak için buradayım. Bu camianın yeri Süper Lig. Kalitemizi saha dışındaki dostlukla birleştirirsek, taraftar desteği ile şampiyonluğa ulaşırız," şeklinde görüşlerini paylaştı.

Yönetim Destek Veriyor

MKE Ankaragücü’nün antrenmanını, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Aktaş ve Elvan Akdeniz de takip etti. Yönetimin destekçi tutumu, takım motivasyonunu artıran önemli unsurlardan biri.

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde...

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde...

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde...

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde...

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde...

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde...

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde...

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde...

MKE Ankaragücü Futbol Takımı oyuncularından Garry Rodrigues, takımın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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