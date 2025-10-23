MKE Ankaragücü'nün Yeni Başkanı: Nuri Muhammet Yaman

Olağanüstü genel kurulda 516 oyla başkan seçildi

MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Nuri Muhammet Yaman başkanlığa getirildi. Toplantı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirildi.

Genel kurulda başkanlık için Yaman ile Serkan Ülker yarıştı. Açılışı takiben Şerafettin Demir başkanlığında oluşturulan divan kurulunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Delegeler bilanço, gelir-gider hesapları ile yönetim kurulu ve divan kurulu raporlarını oylayarak kabul etti. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından seçime geçildi ve Nuri Muhammet Yaman 516 delegenin oyunu alarak başkan seçildi.

Yaman kongrede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada umudu yeniden ayağa kaldırmak ve küllerinden doğacak olan Ankaragücü'nün tarih yazacağı yeni bir dönemi başlatmak için toplandık. Ankaragücü sadece bir futbol takımı değildir. Ankaragücü bu milletin mücadelesidir, Kurtuluş Savaşı'nın hatırasıdır, Ankara'nın onurudur. Ne yazık ki bu büyük camia şu an hak ettiği yerlerde değildir. Bu durum sadece sportif bir sonuç değil, milyonların yüreğine düşen bir acıdır. Ama herkes şunu iyi bilsin, Ankaragücü düştüğü yerden kalkmasını en iyi bilen takımdır. Biz düştüysek daha güçlü, daha iyi bir şekilde ayağa kalkarız. Ben Muhammet Yaman olarak yıllardır bu camiaya hizmet etmiş, Ankaragücü'nün acısını sevincini yaşamış bir kardeşinizim. Bu sorumluluğu güçlü bir yönetimle omuzlamaya geliyorum ama bir şartla. Bu yol yalnız yürünmeyecektir. Bu kulübün gerçek sahibi tribündeki taraftarıdır. Sokaktaki çocuktur, Ankara'nın ta kendisidir."

Yönetim Kurulu

Yaman'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan isimler: Mahmut Yılmaz, Mustafa Özel, Murat Kızıldağ, Mehmet Arpacı, Abdülkadir Tecimer, Ali Eren Altıok, Gürsel Uzunca, Gökhan Topaloğlu, Necip Yıldırım, Onur Ballı, Turgay Akyüz, Volkan Çakırşen, Savaş Baş, İbrahim Demir, Yaşar Kale, Göksel Oral, Mertcan Sezer, Mehmet Göktuğ Koçak, Semih Fırat Demir, İlhami Alparslan.

Kulübün yeni döneminde yönetimin önceliklerinin şeffaf yönetim, mali disiplin ve taraftarla güçlü bağlar kurmak olduğu vurgulanıyor.

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu Prof.Dr.Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Olağanüstü genel kurula MKE Ankaragücü başkan adayı Nuri Muhammet Yaman (sağda) ve Serkan Ülker de (solda) katıldı.