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MKE Ankaragücü'nün Yeni Teknik Direktörü Kenan Koçak

Ankaragücü, Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni dönem hakkında detaylar için tıklayın.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:23
MKE Ankaragücü'nün Yeni Teknik Direktörü Kenan Koçak

MKE Ankaragücü Kenan Koçak ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig takımından MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü olarak Kenan Koçak'ı atanmıştır. Kulüp, Koçak ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplamda 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulüpten Açıklama

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Kenan Koçak. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Geçmiş Performans

Başkent temsilcisi, Koçak'ın öncesinde Cihat Arslan ile yollarını ayırmıştı. Takım, ligde geride kalan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi alarak, zorlu bir dönem geçirmiştir.

Yeni teknik direktör Koçak’ın takım üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

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