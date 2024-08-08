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MKE Ankaragücü, Renat Dadashov'u Transfer Etti

MKE Ankaragücü, Azerbaycanlı forvet Renat Dadashov ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 20:41
MKE Ankaragücü, Renat Dadashov'u Transfer Etti

MKE Ankaragücü'nden Transfer Hamlesi

Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, Azerbaycanlı milli futbolcu Renat Dadashov ile önemli bir transfere imza attı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza Töreni

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat da katıldı. Bu transferin kulübe yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Önceki Performansı

Geçtiğimiz sezon Atakaş Hatayspor'da kiralık olarak mücadele eden Dadashov, burada 33 maçta 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ankaragücü, bu transferle forvet hattını güçlendirmiş oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Azerbaycanlı milli futbolcu Renat Dadashov'u...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Azerbaycanlı milli futbolcu Renat Dadashov'u kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Azerbaycanlı milli futbolcu Renat Dadashov'u...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Azerbaycanlı milli futbolcu Renat Dadashov'u kadrosuna kattı.

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