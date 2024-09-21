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MKE Ankaragücü, Sakaryaspor'u Yenerek Galibiyetle Başladı

MKE Ankaragücü, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Kenan Koçak, oyuncularını tebrik etti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 23:05
MKE Ankaragücü, Sakaryaspor'u Yenerek Galibiyetle Başladı

MKE Ankaragücü, Sakaryaspor'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek sahadan galip ayrıldı.

Koçak'tan Açıklamalar

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Bu azim, mücadele ve istekten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." diyerek futbolcularının gösterdiği performansa dikkat çekti.

Koçak, "Galibiyetle başlamak benim için çok sevindirici. Cihat Arslan hocaya da teşekkür ediyorum." ifadesinde bulunarak, ilk 15 dakikadan memnun kalmadığını ifade etti. Koçak, "Daha sonra oyunu kontrol altına aldık, birçok gol pozisyonuna girdik ve haklı bir galibiyet aldığımıza inanıyorum." dedi.

Başarılı Olmak İçin Çalışmalıyız

Oyuncularına teşekkür eden Koçak, "Bugün galip geldik ama eksiklerimizi gördük. Takımda sakat oyuncularımız var. Giriş yapan her futbolcuyu da tebrik ediyorum; gerçekten güzel katkılar sundular." dedi. Taraftarlara da bir mesaj gönderen Koçak, "Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun." diyerek amacı hakkında bilgi verdi.

Sakaryaspor'da Üzüntü Verici Performans

Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, takımının maçta kötü bir performans sergilediğini belirtti. "İlk 45 dakikada iyi mücadele ettik ama ikinci yarıda takımın dengesini kaybettik," diyen Kaya, oyuna sonradan katılan oyunculardan bekledikleri katkıyı alamadıklarını ifade etti.

Sonuç olarak, "90 dakikada kaleye bir şutumuz bile yok," diyen Kaya, takımının üst sıralardan kopmamak için daha fazla çalışmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Sakaryaspor'daki yönetimsel durumların futbolcular üzerindeki etkisi sorulduğunda, "Futbolcularımla sahanın içinde kalmaya özen gösteriyoruz," şeklinde yanıt verdi.

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