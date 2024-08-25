MKE Ankaragücü: Sakatlıklar Geçtikten Sonra İddialı Olacağız

MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor Maçının Ardından

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Central Hospital Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Cihat Arslan, sakatlıkların düzelmesi ile birlikte takımın hak ettiği başarıyı elde edeceğinden emin olduğunu ifade etti.

Cihat Arslan'ın Maç Sonu Açıklamaları

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, oyuna coşkulu başladıklarını belirtti. "Taraftarımız takımı ateşledi, pozisyonlar bulduk. Duran topların üzerinde çalıştık, eğer son vuruşları yapabilseydik, farklı bir sonuç alabilirdik. Ancak 35. dakikadan sonra tempomuzu kaybettik ve kötü bir gol yedik," dedi.

Devre arası değişikliklerle takımı canlandırmaya çalıştıklarını belirten Arslan, "Son vuruşlarda sorun yaşadık, kaleci kurtardı. Hakem tarafından yönetim de tatmin edici değildi, ofsaytlarla ilgili yorum yapamam, VAR'dan döndüyse büyük ihtimalle doğrudur," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Arslan, sakat oyuncuların iyileşmesiyle birlikte takımın performansının yükselmesini beklediğini kaydederek, "Bize ciddi sorunlar yaşatan sakatlıklar var; Tolga Ciğerci'nin sakatlığı ve Mahmut Tekdemir'in performansı, kadro derinliğimizde sıkıntılar yaşamamıza yol açtı. Ancak tüm bu sorunlar çözüldüğünde, çok farklı bir MKE Ankaragücü göreceğiz," dedi.

Tuncay Şanlı'nın Yorumları

Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, maçı yüksek tempoda oynadıklarını vurguladı. "Kazandığımız için tüm oyuncularımı tebrik ediyorum, birlikte çalıştığımız bir ekip olmaya gayret gösteriyoruz. Mücadele gücümüzün yüksek olması bizim için kritik bir noktadaydı," diye ekledi.

Şanlı, yeni bir ekip olmalarına rağmen kazanmanın önemini vurgulayarak, "Ligin başındayız ve yeni oyuncularla birlikte yeni bir sinerji yaratıyoruz. Kazanmak değerli, ancak en değerlisi yüksek mücadele gücümüz," dedi.