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MKE Ankaragücü, Süper Lig Hedefini Play-Off'a Bırakmıyor

MKE Ankaragücü'nün başantrenörü Halil Üner, Süper Lig'e yükselmek için ligde birinci sırayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:06
MKE Ankaragücü, Süper Lig Hedefini Play-Off'a Bırakmıyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig Hedefini Play-Off'a Bırakmıyor

Sarı-lacivertli kulübün tecrübeli başantrenörü Halil Üner, hedeflerinin kesin olduğunu vurguladı. Üner, "Ligi, play-off'a kalmadan birinci sırada bitirmeyi hedefliyoruz," dedi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden MKE Ankaragücü Ikon Menkul'un başantrenörü Halil Üner, play-off'a kalmadan Süper Lig'e yükselmeyi amaçladıklarını belirtti. AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin kendileri için olumlu geçtiğini dile getiren Üner, "18 maçta 12 galibiyet alarak play-off hattında bulunuyoruz," şeklinde konuştu.

Bu sezon Süper Lig'e çıkmak için hedef odaklı bir takım kurduklarını belirten Üner, eksik yönlerini geliştirmek üzere çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Üner, "2024'ten daha çok emek vereceğim. İstanbul'a gidip gelmem gerekiyordu ancak bu durumu azaltıp takımın başında kalacağım," dedi.

Halil Üner, "Çok iyi bir kadromuz var. Bu takımın iyi çalışıp, iyi antrenman yapması lazım. Antrenman yerine zaman ayırmamız gerekiyor," diyerek oyuncularından yüksek performans beklediğini ifade etti.

Türk Basketboluna Dair Yorumlar

Tecrübeli başantrenör, Türkiye Basketbol Ligi'nde bu yıl en güçlü mücadelelerin yaşandığını belirterek, "Aşağı ve yukarıdaki takımlar birbirlerini yenebilecek durumdalar. Her an hazır olmak gerekiyor," dedi.

Türk basketbolunun geleceğine dair de umutlu olduğunu belirten Üner, "Milli takımda iyi bir jenerasyon var. Bence bu yıl milli takım başarılı olacak," değerlendirmesini yaptı.

Basketbolun Gelişimi İçin Yeni Hedefler

Halil Üner, Türk basketbolunun gelişmesi için daha fazla oyuncu yetiştirmenin gerektiğini ifade etti: "Ankara'da yerel yönetimlerle birlikte basketbol akademileri kurmayı hedefliyoruz. Ankaragücü'nü bu işin lokomotifi yapıp Ankara'yı bir basketbol şehri haline getireceğiz."

Üner, basketbola başlayan çocuklara güvence sağlamak gerektiğini belirterek, basketbol antrenörü olabilmek için oyunculara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Sokaktan geçen birisiyle basketbolcu antrenör lisansına aynı seviyede giriyor. Bunu değiştirmek lazım," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Halil Üner, basketbol camiasına sakatlıksız ve başarılı bir yıl dilerken, Ankaragücü seyircisini destek olmaya davet etti: "Bizi desteklesinler ve hep birlikte Süper Lig'e şampiyon olarak çıkalım."

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden MKE Ankaragücü Ikon Menkul'ün başatrenörü...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden MKE Ankaragücü Ikon Menkul'ün başatrenörü Halil Üner, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden MKE Ankaragücü Ikon Menkul'ün başatrenörü...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden MKE Ankaragücü Ikon Menkul'ün başatrenörü Halil Üner, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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