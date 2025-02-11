MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile Anlaştı

MKE Ankaragücü, Yeni Teknik Direktörünü Belirledi

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'yı teknik direktör olarak atadı. Trendyol 1. Lig'de 14. sırada bulunan başkent ekibi, Kemal Özdeş ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir oluşuma gitti.

Mustafa Dalcı ile Sözleşme İmzalandı

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 51 yaşındaki Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar bir sözleşme imzalanmıştır. Dalcı, daha önce MKE Ankaragücü’nü 2021-2022 sezonunda çalıştırmış, o dönem Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştır.

2022-2023 sezonunda ise Dalcı'nın başkanlığındaki Ankaragücü, ilk üç maçın ardından yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Dalcı'nın, takımın performansını nasıl artıracağı merakla bekleniyor.