DOLAR
35,35 -0,1%
EURO
36,81 -0,29%
ALTIN
3.023,25 -1,13%
BITCOIN
3.562.417,2 1,22%

MKE Ankaragücü ve İskenderunspor Arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Beraberlik

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:12
MKE Ankaragücü ve İskenderunspor Arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Beraberlik

MKE Ankaragücü ve İskenderunspor Beraberliği Ziraat Türkiye Kupası'nda Gündem Yaratıyor

Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında, İskenderunspor ile karşılaştı. Maçın sonucu 1-1 olarak belirlendi.

Goller ve Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 45. dakikasında başkent ekibi MKE Ankaragücü, Varga ile öne geçti. Ceza yayının üzerindeki topu kontrol eden Varga, sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.

İlk yarının sonunda MKE Ankaragücü, 1-0'lık üstünlükle soyunma odasına gitti. Ancak ikinci yarının 79. dakikasında İskenderunspor beraberlik golünü buldu. Ceza sahasının sağında topla buluşan Mehmet Manış'ın şutu, kaleci Görkem Cihan'dan geri döndü. Dönen topu altıpas içinde tamamlayan Muhammet Beşir, meşin yuvarlağı filelere göndererek durumu 1-1 yaptı.

Bu eşitlikle birlikte karşılaşma sona erdi. İzleyenleri ekran başına kilitleyen bu mücadelede, MKE Ankaragücü'nün 83. dakikada sakatlanan Schulz ile zor anlar yaşadığı gözlendi. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan sarı-lacivertliler, maçın kalan bölümünü 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Her iki takım da kupada fırsatları değerlendirme adına önemli bir ilk adım atmış oldu.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazır!
2
Hatayspor Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor: Yılmaz Vural ile Anlaşma Sağlandı
3
İkas Eyüpspor ve Fenerbahçe Beraberliği: 1-1
4
Gaziantep FK, İstanbulspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Görele Belediyespor Zafere Ulaştı
6
2025 Dakar Rallisi'nde Üçüncü Etap Kazananları Belli Oldu
7
Samsunspor'da Thomas Reis'in Favori Motifleri: 'Azimle Gelen'

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor