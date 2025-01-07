MKE Ankaragücü ve İskenderunspor Arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Beraberlik

MKE Ankaragücü ve İskenderunspor Beraberliği Ziraat Türkiye Kupası'nda Gündem Yaratıyor

Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında, İskenderunspor ile karşılaştı. Maçın sonucu 1-1 olarak belirlendi.

Goller ve Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 45. dakikasında başkent ekibi MKE Ankaragücü, Varga ile öne geçti. Ceza yayının üzerindeki topu kontrol eden Varga, sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.

İlk yarının sonunda MKE Ankaragücü, 1-0'lık üstünlükle soyunma odasına gitti. Ancak ikinci yarının 79. dakikasında İskenderunspor beraberlik golünü buldu. Ceza sahasının sağında topla buluşan Mehmet Manış'ın şutu, kaleci Görkem Cihan'dan geri döndü. Dönen topu altıpas içinde tamamlayan Muhammet Beşir, meşin yuvarlağı filelere göndererek durumu 1-1 yaptı.

Bu eşitlikle birlikte karşılaşma sona erdi. İzleyenleri ekran başına kilitleyen bu mücadelede, MKE Ankaragücü'nün 83. dakikada sakatlanan Schulz ile zor anlar yaşadığı gözlendi. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan sarı-lacivertliler, maçın kalan bölümünü 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Her iki takım da kupada fırsatları değerlendirme adına önemli bir ilk adım atmış oldu.