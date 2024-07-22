MKE Ankaragücü ve Kayın Su Sponsorluk Anlaşmasını Uzattı

MKE Ankaragücü ve Kayın Su'dan Uzun Dönem İş Birliği

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Kayın Su ile 2017'de başlayan sponsorluk anlaşmasını uzatma kararı aldı. Bu önemli gelişme, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle duyuruldu.

İmza Törenine Katılım

İmza törenine kulüp yönetiminden Mert Kızılırmak ve Kayın Su Ankara Şube Müdürü Selçuk Özdemir katıldı. MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Kızılırmak, Kayın Su ile olan güçlü iş birliğine vurgu yaptı.

Kızılırmak, "Kayın Su her daim bizim yanımızda olan sponsorlarımızdan biri. Süper Lig yolunda da bize yine destek verecekler. Kayın Su yetkililerine ve Selçuk Bey’e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayın Su’nun Destek Mesajı

Kayın Su Ankara Şube Müdürü Özdemir ise uzun süreli ortaklıklarının devam etmesinin sevincini dile getirerek, "İyi günde kötü günde hep Ankaragücü'nün yanındayız. Türk sporunun en büyük kulüplerinden Ankaragücü’yle 2017’den bu yana süren sponsorluk iş birliğimizi bu sezon da sürdüreceğiz. Ankaragücü'ne desteğimiz hep devam edecek ve birlikte yeniden Süper Lig'de olacağız." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Kayın Su ile sponsorluk anlaşmasını devam ettirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Mert Kızılırmak ile Kayın Su Ankara Şube Müdürü Selçuk Özdemir katıldı.

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Kayın Su ile sponsorluk anlaşmasını devam ettirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Mert Kızılırmak ile Kayın Su Ankara Şube Müdürü Selçuk Özdemir katıldı.

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Kayın Su ile sponsorluk anlaşmasını devam ettirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Mert Kızılırmak ile Kayın Su Ankara Şube Müdürü Selçuk Özdemir katıldı.