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MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u farklı bir skorla geçti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:04
MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-0 Mağlup Etti

MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u Farkla Geçti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında, MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı 3-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Fikstür gereği Malatya'da oynanması gereken karşılaşma, iki kulübün ortak kararıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Mücadelede, Ankaragücü takımı üstün bir performans sergileyerek sahadan galip ayrıldı.

Taraftarların Tepkisi

Maç sonunda Eryaman Stadı'nda bulunan deplasman tribününde yer alan Ankaragücü taraftarları, yönetimi istifaya çağırarak tepkilerini ortaya koydular. Sarı-lacivertli taraftarlar, Yeni Malatyasporlu futbolcuları tribüne davet ederek "Helal olsun size" tezahüratı yaparak alkışladılar.

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