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MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile Karşılaşıyor

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:54
MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile Karşılaşıyor

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile Karşılaşacak

Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci müsabakasında yarın Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Deplasmandaki bu önemli karşılaşma, Çaykur Didi Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak.

Gruplardaki ilk maçında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu sonuçla grupta 3. sırada yer alıyor. Öte yandan, ilk maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 kaybeden Çaykur Rizespor ise puansız kalarak grubun 5. sırasında bulunuyor.

Bu zorlu mücadelenin sonucunda her iki takım da galibiyet hedefleyerek turnuvada ilerleme kaydetmek istiyor.

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