Molde Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi

Galatasaray, son maçında Trabzonspor'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için son iki maçını kazanmak zorunda. Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken temsilcimiz, bu mücadelesini birçok televizyon kanalının şifresiz yayınıyla izleyicilere sunacak.

Molde Galatasaray maçını şifresiz olarak yayınlayacak yabancı kanallar 23 Ağustos





Arena Sport 7 HD Croatia

beIN Sports MENA English 1 HD

beIN Sports MENA Premium 1 HD

bTV Action HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Deutsch ($/geo/R)

EXXEN Digital Türkiye

Kanal A Slovenia HD

Dizipush.com HD

LiveScore [uygulama] (Yalnızca ROI)

Nova Sport 3 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

RTL 7 HD

TNT Sports 1 HD UK

Virgin Media Player (geo/R)

Virgin Media Three

Ziggo Sport Docu

CBC Sport

Ayrıca, maçı Azerbaycan kanallarından CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak. Daha önce birçok Türk takımının maçını yayınlayan CBC, Çarşamba akşamı oynanacak maçı da şifresiz olarak izleyicilere sunacak.

Maçın rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray Molde Maçı Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

29 Ağustos 2023 Salı akşamı oynanacak olan rövanş maçının biletleri 24 Ağustos Perşembe günü Passo platformu üzerinden satışa sunulacak. Ayrıca, Galatasaray.org adresi üzerinden de duyurular yapılacak.