  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Molde Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi

Molde Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi

Yayınlanma:
Molde Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play Off turunun ilk maçında Molde ile kozlarını paylaşacak. Takım, maç saatinin yaklaşmasını beklerken antrenmanlarını tamamladı. Molde Galatasaray müsabakasının şifresiz yayın yapan yabancı kanalları da belirlendi. Türkiye'de Exxen platformunda şifreli olarak izlenebilecek olan karşılaşma, yabancı kanallar üzerinden de izlenebilecek.

Galatasaray, son maçında Trabzonspor'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için son iki maçını kazanmak zorunda. Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken temsilcimiz, bu mücadelesini birçok televizyon kanalının şifresiz yayınıyla izleyicilere sunacak.

Molde Galatasaray maçını şifresiz olarak yayınlayacak yabancı kanallar 23 Ağustos
gs

Arena Sport 7 HD Croatia

beIN Sports MENA English 1 HD

beIN Sports MENA Premium 1 HD

bTV Action HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Deutsch ($/geo/R)

EXXEN Digital Türkiye 

Kanal A Slovenia HD

Dizipush.com HD

LiveScore [uygulama] (Yalnızca ROI)

Nova Sport 3 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

RTL 7 HD

TNT Sports 1 HD UK

Virgin Media Player (geo/R)

Virgin Media Three

Ziggo Sport Docu

CBC Sport

Ayrıca, maçı Azerbaycan kanallarından CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak. Daha önce birçok Türk takımının maçını yayınlayan CBC, Çarşamba akşamı oynanacak maçı da şifresiz olarak izleyicilere sunacak.

Maçın rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray Molde Maçı Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

29 Ağustos 2023 Salı akşamı oynanacak olan rövanş maçının biletleri 24 Ağustos Perşembe günü Passo platformu üzerinden satışa sunulacak. Ayrıca, Galatasaray.org adresi üzerinden de duyurular yapılacak.

Spor
36 yaşındaki golcü Adem Büyük'ün yeni adresi belli oldu
36 yaşındaki golcü Adem Büyük'ün yeni adresi belli oldu
Hakim Ziyech transferi sonrası ilk kez konuştu: Yıllarca unutulmayacak
Hakim Ziyech transferi sonrası ilk kez konuştu: Yıllarca unutulmayacak
Bu transfer çok konuşulacak! Fenerbahçe’nin kalesi için o isim haneye katıldı
Bu transfer çok konuşulacak! Fenerbahçe’nin kalesi için o isim haneye katıldı
Merih Demiral, Suudi Arabistan yolcusu! Al Ahli takımıyla 3 yıllığına anlaştı..
Merih Demiral, Suudi Arabistan yolcusu! Al Ahli takımıyla 3 yıllığına anlaştı..
Basketbolda büyük sevinç! 12 dev adam, FIBA Olimpiyatları ön elemesinde finale çıktı
Basketbolda büyük sevinç! 12 dev adam, FIBA Olimpiyatları ön elemesinde finale çıktı
İsveç'i 3-0 yenen Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı!
İsveç'i 3-0 yenen Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı!
Borussia Dortmund, Gökdeniz Gürpüz transferini duyurdu
Borussia Dortmund, Gökdeniz Gürpüz transferini duyurdu
Moribor maçında ortalık karıştı: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi
Moribor maçında ortalık karıştı: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi