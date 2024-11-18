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Monaco, Başantrenör Obradovic ile Ayrıldı

Monaco, THY Avrupa Ligi'nde başantrenör Sasa Obradovic ile yollarını ayırdı. Geçici olarak takımın başına Manuchar Markoishvili getirildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 23:48
Monaco, Başantrenör Obradovic ile Ayrıldı

Monaco'dan Sasa Obradovic ile Ayrılık

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Monaco, başantrenör Sasa Obradovic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Sırp teknik direktör ile karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Resmi Açıklama ve Teşekkür Mesajı

Monaco'nun açıklamasında, Obradovic'in kulüp tarihine kazındığı ve şu ifadelere yer verildi: "Tüm yaptıkları ve başarıları için kendisine içtenlikle teşekkür ediyoruz." Ayrıca, Furkan Korkmaz gibi A Milli Basketbol Takımı oyuncularının da formasını giydiği kırmızı-beyazlı ekipte, geçici olarak Manuchar Markoishvili takımın başına getirilmiştir.

Kulüp, koç Obradovic'e tüm katkıları için teşekkür etti ve yeni dönem için başarılar diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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