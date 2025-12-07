Monaco - Galatasaray: Hakem Danny Makkelie

Monaco - Galatasaray maçını Danny Makkelie yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında oynanacak Monaco - Galatasaray karşılaşmasında düdüğü Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie çalacak.

Maç detayları ve görevli hakemler

Karşılaşma, 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00’te gerçekleşecek. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Maçın 4. hakemi Allard Lindhout olurken, VAR odasında Bram Van Driessche, AVAR olarak ise Benjamin Brand görev alacak.

UEFA tarafından açıklanan bu atama, turnuvanın son haftasındaki kritik randevu öncesi resmi listeye yansıdı.

Daha önceki tartışma

Karşılaşmanın 4. hakemi olan Hollandalı Allard Lindhout, daha önce 6 Kasım 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynadığı maçı yönetmişti. Sarı-lacivertliler, Lindhout’u verdiği kararlardan dolayı UEFA’ya şikayet etmişti.

