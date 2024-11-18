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Montella: 'A Ligi’ne çıkıp en iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçı öncesi hedeflerini açıkladı. A Ligi'ne çıkmak istediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:12
Montella: 'A Ligi’ne çıkıp en iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz'

A Milli Takım, A Ligi İçin Karadağ'a Hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, takımının A Ligi'ne yükselerek en iyi takımlarla mücadele etme hedefini vurguladı.

Montella, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen basın toplantısında, “Bu serüven C Ligi’nde başladı ve şu ana kadar iyi gidiyoruz. Yarın zor bir maçımız var. Karadağ, tüm maçları kaybetse de mücadele eden bir takım. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Takımda bazı eksiklikler olduğunu belirten Montella, Abdülkerim'in cezalı olduğunu, Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlık yaşadığını ancak mevcut oyuncuların da yüksek bir performans sergileyeceğine inandığını ifade etti.

Eleştiriler ve Başarılar

Basın toplantısında, verilen sert eleştirilerin de gündeme gelmesi üzerine Montella, “Milli takımda oyuncularımı korumak için her zaman mantık çerçevesinde kararlar aldım. Herkesi memnun etmeye çalışmayacağım, önemli olan takımımızın iyiliği” dedi.

Ayrıca, EURO 2024’te çeyrek final oynandığını hatırlatarak, bu tür eleştirilerin normal olduğunu ve her zaman hedeflerinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

Futbol ve Gelecek Hedefleri

Yarınki maça tamamen konsantre olduğunu belirten Montella, “Bu maç, daha önceki maçların hepsinden önemli. Fark etmiş olmalısınız ki, milli takım zamanında çeşitli oyunculara şans veriyorum. Bu, gelecekteki büyük hedeflerimiz olduğunu göstermektedir” diye ekledi.

Roma İddiaları Hakkında

Montella'nın transfer dedikodularıyla ilgili olarak, “Burada çok mutluyum. Başkanımızla ilişkimiz çok iyi, bu konuları her zaman açıkça konuşabiliyoruz. Konsantrasyonum tamamen yarınki maçla alakalı, Roma ihtimalleri artık kapandı” ifadesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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