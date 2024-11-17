Montella, Galler Maçını Değerlendirdi: 'Galip Gelmek İsterdik'

Performans ve Hedefler

Montella, basın toplantısında takımın maç boyunca sergilediği performanstan bahsetti. Rakip kaleye 25 şut atmalarına rağmen sadece 4 şut fırsatı verdiklerini belirten Montella, "Başından sonuna kadar domine ettiğimiz bir maçta böyle bir performans göstermek beni daha da çok duygulandırıyor. Beraber kalmamıza rağmen soyunma odasında herkesi üzüntülü gördüğümde, yüreğimizi sahaya koyduğumuzu gördüğümde gerçekten gururlanıyorum," ifadesini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Durumu

Hakan Çalhanoğlu'nun oyundan alınmasının sebeplerine de değinen Montella, "Hakan'ı sahadan almak gerçekten çok zor. Pozisyonu domine eden bir oyuncu. Sadece ufak bir sakatlık oluştu. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık," dedi.

Beraberliğin Anlamı

Montella, beraberliğin değerli olduğunu düşündıklerini ifade ederek negatif bir hava yaratmadıklarını belirtti. "Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Bu sorumluluğu aldığı için kendisini kutluyorum," diyerek penaltılarla ilgili de kısa bir değerlendirme yaptı. Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncuların da penaltı atma yeteneklerine sahip olduğuna dikkat çekti.

Arda Güler'in Oyundan Alınması

Maçın 86. dakikasında Arda Güler ile Kaan Ayhan arasında yapılan değişiklikle ilgili görüşlerini de paylaşan Montella, "Arda'yı sahadan almak zor bir iş. Uzun zamandır, devamlı bir şekilde oynamayan bir futbolcumuz. O yüzden fiziksel olarak sonuna kadar devam edemeyeceğine kanaat getirmiştim. Kaan, mesafelerin uzadığı anda bize fiziksel güç kattı," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.