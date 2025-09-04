DOLAR
41,15 0%
EURO
48,03 0%
ALTIN
4.690,73 0%
BITCOIN
4.540.913,05 0%

Montella: Gürcistan Deplasmanında 3-2'lik Galibiyetle Başladık

Vincenzo Montella, Gürcistan'ı 3-2 yendikleri maçı değerlendirip takım birlikteliğine vurgu yaptı; İspanya maçı ve iddialara yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:03
Montella: Gürcistan Deplasmanında 3-2'lik Galibiyetle Başladık

Montella: Gürcistan Deplasmanında 3-2'lik Galibiyetle Başladık

Maç Sonrası Teknik Direktörün Değerlendirmesi

Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında konuk oldukları Gürcistan karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Montella, zorlu bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduğunu vurguladı.

Montella, maçın akışına ilişkin olarak şunları söyledi: "10 kişi kalana kadar maçtaydık, kontrol ettiğimiz bir maçtı. Şanssız bir pozisyonda 10 kişi kaldık. Barış'la ilgili suçlamamız yok, futbolda böyle şeyler var. Şu ana kadar her zaman performansını tam olarak ortaya koyan bir futbolcu. Rakibimizin son maçlarına baktığımızda bir orta sahayı geri çekip oyun kurduklarını gördük. Gürcistan'ın oyun planında hazırlığımızın dışında herhangi bir şey olmadı."

İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'ndaki maçla fark hakkında, "İki farklı maçtı. Bugün 10 kişi kaldıktan sonra zorlandık, Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci yarıda zorlanmıştık. Rakibimizi tebrik etmemiz gerekiyor, sürekli gelişime açık bir takım. Bu tarz turnuvalarda ilk maçlar en zor maçlardır, böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, 7 Eylül'deki İspanya maçıyla ilgili planlarını şöyle anlattı: "Her seferinde adım adım ilerliyoruz. Rakiplerimizi tek tek ele alıyoruz. Çalışırken rakibin güçlü yönlerini çok çalışırız, neler yapabileceğimizi biliyoruz, elimizde silahlar da var. Bizim elimizdeki silahlar da rakipleri zor durumda bırakabilir. Benim elimde olsa son 30 dakikayı yaşamak istemezdim. Futbolda bu tarz şeyler oluyor, bütün futbolcularımızın durumuna bakacağız ve ona göre kadro tercihiyle ilgili değerlendirmemizi yapacağız. Son 30 dakikada yüreğiyle oynayan bir takımımız vardı, bu galibiyet için onları tebrik ediyorum."

Birlik ve İddialara Yanıt

Takımdaki birlik iddialarına değinen Montella, "Milli hafta yaşadık. Basketbolda kazandık, voleybolda kazandık ve biz de kazandık. Onları ayrıca tebrik etmek istiyorum bizi mutlu ettikleri için. Bu iddialar bizi gülümsetiyor, ayrıca motive ediyor, daha çok hırslandırıyor. Birbirimizi seven bir grubumuz var, aile ortamımız var. Bu kampın sadece bir haftalık olması bile beni üzüyor. Onları beraber görmek, keyifli anlarına şahit olduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Değişik polemikler oluyor, herkes bir şeyler söylüyor, hatta eski video yayınladılar. Bunlar bizi çalışmak için daha çok hırslandırıyor."

Grubu lider bitirip bitiremeyecekleri yönündeki soru üzerine Montella, "Çok dengeli bir insanım. Avrupa şampiyonuna karşı bir maçımız var, bunun da farkındayız. Rakibin güçlü yönlerini çalışacağız, bizim elimizdeki silahlarla da rakibe zorluk yaşatacağımızı, istediğimizi elde edebileceğimizi biliyoruz. Takımları çalıştığımızda sadece güçlü yönlerini çalışmıyoruz, kusurları var, kusurlarına da çalışacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız." dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile A Milli Futbol Takımı...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile A Milli Futbol Takımı Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile A Milli Futbol Takımı...

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye Gürcistan'ı 3-2 yendi
2
Galatasaray 91-82 Fenerbahçe — 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası
3
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
4
Hakan Çalhanoğlu: Gürcistan karşısında 3-2 ile turnuvaya iyi başladık
5
Merih Demiral: Gürcistan 3-2 Galibiyeti Sonrası Birlik ve Gurur Mesajı
6
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu Tamamlandı
7
Montella: Gürcistan Deplasmanında 3-2'lik Galibiyetle Başladık

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı