Montes: EHF Avrupa Kupası 2026 Hazırlığında Kilit Rol Oynuyor

Montes, EHF Avrupa Kupası'nın 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıkları için takımın eksiklerini görmek ve gelişmek adına büyük fırsat olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:08
Turnuva ve hedef değerlendirmesi

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, 2026'da bir ayağı da Türkiye'de düzenlenecek 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası öncesinde böyle yüksek seviyeli bir kupada oynamanın hazırlık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Bu kupada bulunmak bizim adımıza çok kıymetli, özellikle uzun vadede 2026'da bir ayağı da kendi evimizde düzenlenecek 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için böyle yüksek seviyeli bir turnuva oynamak bize her anlamda çok verimli olacak."

Montes, takımın eksiklerini görüp geliştirmek için bu tür karşılaşmaların faydalı olduğunu belirterek, "Macaristan maçında teknik ve bireysel hataların olduğunun da farkındayız. Çok iyi şeyler de yaptık. Danimarka'dan sonra Çekya ile oynayacağız. İyi bir gruptayız, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek için güzel bir şans. Hentbolda nerede olduğumuzu 2026'da oynayacağımız Avrupa Şampiyonası'nda daha net göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadro, geliştirme ve sakatlık

Montes, turnuvanın uzun vadede takıma katkısını şöyle özetledi: "Bu tarz bir turnuva uzun vadede bize inanılmaz derecede fayda sağlayacak çünkü çok iyi takımlarla çok zorlu maçlar yapacağız. Türkiye'de birkaç sporcumuz Avrupa'da oynuyor, diğer sporcularımız hep Türkiye'de oynuyor, bu da Avrupa'ya göre fark yaratıyor. Birazcık bizim de kendi içimizde gelişmemiz gerekiyor. 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yapabileceğimiz en şeyi yapmak için bu turnuvayı da o kapsamda değerlendiriyorum."

Başantrenör, kadro seçiminde genç ve tecrübeli dengesi kurmaya çalıştıklarını belirtti: "Genel olarak kadromuz genç oluşuyor. Avrupa hentbolunu takip ediyorsanız çok hızlı ve aşırı derecede tempolu oynuyorlar. Biz de bunu yakalamak adına hem genç hem de tecrübeli oyuncularımızdan böyle bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz."

Montes, Macaristan maçında sakatlanan Eda Nur Çetin hakkında ise, "Macaristan gibi çok iyi bir takımla oynadık, çok üst düzey bir maçtı. Maçın genelinde de çok iyi şeyler yaptığımız şeyler oldu. Talihsiz bir sakatlık yaşadı, tedavisine ilişkin süreç devam ediyor. Operasyon gerecek mi gerekmeyecek mi önümüzdeki günlerde belli olacak." yanıtını verdi.

Kaptan Aslı İskit Çalışkan'ın değerlendirmesi

Aslı İskit Çalışkan, bu tür maçların takım gelişimi için önemine dikkat çekti: "Türk hentbolu açısından nerede olduğumuzu görmemiz bakımından bu kupada oynamak çok güzel. Bu kupada dünyanın çok iyi ülkelerine karşı mücadele ediyoruz, elimizden geldiğince ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

Kaptan sözlerine devam etti: "Güzel bir his çünkü buradaki oyuncuların hepsi hentbol oynamayı gerçekten çok istiyor. Hepsinin büyük bir sorumluluk aldığını hissedebiliyorum. Onlar için kolay değil çünkü şu anda dünyanın en iyi takımlarına karşı oynadık. Son Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmuş Macaristan'a karşı bu kadar genç ve tecrübesiz isimlerle ne kadar iyi hentbol oynadığımızı gösterdik. Evet biliyoruz teknik ve basit hatalarımızı, hatalar karşısında büyük takımlar çok hızlı cezalandırabiliyorlar. Danimarka maçı da çok önemli da geçen Avrupa Şampiyonası'nda Norveç ile final oynayıp bir iki sayıyla kaybetmişti. Dünyanın çok önemli oyuncularına sahipler ama bu takımlarla oynamak bizi 2026 Avrupa Şampiyonası için daha iyi bir yere getirecek."

Maç bilgileri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2026'da yarın Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 18.00'de Danimarka ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Avrupa Kupası 2026'da yarın karşılaşacağı Danimarka maçı öncesinde Türkiye Hentbol Federasyonunda Başantrenör David Ginesta Montes (ortada) ve takım kaptanı Aslı İskit Çalışkan'ın (sağda) katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Avrupa Kupası 2026'da yarın karşılaşacağı Danimarka maçı...

