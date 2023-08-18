Moribor maçında ortalık karıştı: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi

Fenerbahçe'den Maribor Maçındaki Olaylara Sert Tepki: 'Kesinlikle Kabul Etmiyoruz!

Futbol sahalarının dışına taşan çirkin olaylar, Fenerbahçe'yi sessizliğini bozmaya itti. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Maribor'a karşı deplasmanda oynanan müsabakada yaşanan tatsız olaylar sonrası, kulüp resmi hesabından çarpıcı bir açıklama geldi. Maribor deplasmanında yaşananlarla ilgili Fenerbahçe'nin kararlı tavrı, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kulüp açıklamasında, "Kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır" ifadesiyle olaylara olan tepki net bir şekilde dile getirildi.

Maribor karşılaşmasının ardından meydana gelen tatsız olaylara dair kulübün açıklaması, detayları ve alınacak önlemleri de içeriyor. Açıklamanın başlığı altında yer alan "Maribor Taraftarlarının Sebep Olduğu Tribün Olayları Hakkında" ifadesi, yaşananların vahametini özetler nitelikte. Kulüp açıklamasında, "Taraftarlarımız haksız şekilde stat dışına çıkarılmıştır" vurgusuyla olayların nasıl bir boyut aldığına dair ipuçları verildi.

Fenerbahçe'nin net ve kararlı duruşu, sadece taraftarlarını değil, geniş bir futbolsever kitlesini ilgilendiriyor. Maçın ötesinde yaşananlar ve kulübün alacağı önlemler, futbol dünyasının merakla beklediği detaylar arasında yer alıyor. Olayların nedenleri ve sonuçları, spor medyasında ve taraftar çevrelerinde uzun süre konuşulacağa benziyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Maribor ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan olaylar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Stadyumda görev alan polis ekiplerinin olaya müdahalesinin yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, Fenerbahçe taraftarlarının pankartlarını geri almaya çalışırken haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarıldığı vurgulandı. Kulübün aldığı bilgilere göre, taraftarların stadyum dışına çıkarıldıkları anlarda da polis tarafından aşırı bir yaklaşım sergilendiği belirtildi.

Fenerbahçe, taraftarlarını yalnız bırakmayan ve duruşunu sergileyen taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Aynı zamanda, Maribor taraftarlarının sebep olduğu olaya dair UEFA nezdinde sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu. Bu olay, futbol dünyasında tartışma konusu haline gelirken, kulüp tarafından atılan bu adımın ne gibi sonuçlar doğuracağı merak konusu oldu.

Maribor Maçındaki Olaylara Fenerbahçe'den Sert Tepki: 'Kesinlikle Kabul Etmiyoruz!





İşte Açıklamanın Tamamı...

"Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır.

Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır.

Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış, Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır.

Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stadın dışarı çıkarıldıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir.

Tribünlerde Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor;

Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."