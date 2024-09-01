MotoGP Aragon Grand Prix'sini Marc Marquez Kazandı

MotoGP Aragon Grand Prix Sonuçları

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. etabı olan Aragon Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı. Ispanyol pilot, Gresini takımıyla yarıştığı bu önemli mücadelede 41 dakika 47.082 saniye ile birinciliği elde etti ve 2021 yılından bu yana ilk etap galibiyetini aldı.

Yarışın Detayları

23 tur üzerinden düzenlenen yarış, İspanya'nın Aragon bölgesindeki 5,1 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleşti. Marquez'in ardından, Jorge Martin (Prima Pramac) 4.789 saniye geride ikinci, Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) ise 14.904 saniye geride üçüncü sırayı aldı.

Bagnaia'nın Talihsizliği

Yarışa genel klasman lideri olarak gelen Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), 17. turda yaşadığı kaza sonucu yarış dışı kaldı. Bu sonuçla birlikte Jorge Martin genel klasmanda Bagnaia'yı geçerek zirveye yerleşti.

Pilotlar Klasmanı İlk 5 Sırası

Jorge Martin (İspanya): 299 puan Francesco Bagnaia (İtalya): 276 puan Marc Marquez (İspanya): 229 puan Enea Bastianini (İtalya): 228 puan Pedro Acosta (İspanya): 148 puan

Sezonun 13. yarışı ise 6-8 Eylül tarihleri arasında San Marino'da gerçekleştirilecektir.