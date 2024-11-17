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MotoGP'de Jorge Martin Tarih Yazdı: Şampiyonluk İle Geldi

Yeni şampiyon Jorge Martin, Barselona Grand Prix'sini üçüncü bitirerek MotoGP tarihine adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 17:17
MotoGP'de Jorge Martin Tarih Yazdı: Şampiyonluk İle Geldi

MotoGP'de Jorge Martin, Şampiyonluk Sevinci

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Barselona Grand Prix'sinde, Prima Pramac takımının İspanyol sürücüsü Jorge Martin, yarışı üçüncü sırada tamamlayarak şampiyon oldu.

Barselona-Katalonya Pisti'nde Son Mücadele

Sezonun finali, 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi. Ducati Lenovo takımından Francesco Bagnaia, yarışı 40 dakika 24.740 saniyelik süresiyle kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak, bu zafer, pilotlar klasmanının lideri Jorge Martin için yeterli olmadı.

Marc Marquez, Gresini takımının İspanyol sürücüsü, Bagnaia'nın 1.474 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Jorge Martin ise yarışta liderin 3.810 saniye arkasında üçüncü olarak, 2024 sezonunu zirvede tamamlayarak kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Pilolar Klasmanında Toplam Puan Durumu

Pilotlar klasmanında sezonu ilk 5 sırada bitiren isimler ise aşağıdaki gibidir:

  • 1. Jorge Martin (İspanya): 508 puan
  • 2. Francesco Bagnaia (İtalya): 498 puan
  • 3. Marc Marquez (İspanya): 392 puan
  • 4. Enea Bastianini (İtalya): 386 puan
  • 5. Brad Binder (Güney Afrika): 217 puan

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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