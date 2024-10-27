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MotoGP Tayland Grand Prix'sinde Francesco Bagnaia Zaferi

Ducati Lenovo takımından Francesco Bagnaia, Tayland Grand Prix'sini kazanarak şampiyonada iddiasını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 13:02
MotoGP Tayland Grand Prix'sinde Francesco Bagnaia Zaferi

MotoGP Tayland Grand Prix'sinde Şampiyonluk Mücadelesi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. etabı olan Tayland Grand Prix'si, Uluslararası Chang Pisti'nde gerçekleşti. Ducati Lenovo takımının pilotu Francesco Bagnaia, 4,5 kilometrelik pistte yapılan 26 turda birinci gelerek önemli bir başarı elde etti.

Bagliana'nın Zaferi

Yarışı 43 dakika 38.108 saniyelik süreyle kazanan Bagnaia, şampiyonluk mücadelesinde pilolar klasmanı lideri Jorge Martin'i takip etmeye devam etti. Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Martin, Bagnaia'nın 2.905 saniye gerisinde ikinci olurken, Red Bull GASGAS Tech 3 takımından Pedro Acosta ise 3.8 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Gelecek Yarış: Malezya Grand Prix

Sezonun 19. yarışı olarak Malezya Grand Prix'si, 3 Kasım'da yapılacak. Pilotlar klasmanında ise ilk 5 sıradaki pilotlar şöyle:

  1. Jorge Martin (İspanya): 453 puan
  2. Francesco Bagnaia (İtalya): 436 puan
  3. Marc Marquez (İspanya): 356 puan
  4. Enea Bastianini (İtalya): 345 puan
  5. Brad Binder (Güney Afrika): 203 puan

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