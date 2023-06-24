MotoGP'de Hollanda Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sprint yarışını Bezzecchi kazandı

MotoGP'de Hollanda Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sprint yarışını Bezzecchi kazandı. Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Bezzecchi, çok zorlanmadığı sprint yarışında da bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak, 12 puanı hanesine yazdırdı. Ducati Lenovo'nun İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia, sprint yarışında liderin 1.294 saniye gerisinde ikinciliği elde etti.