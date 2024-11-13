MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası 6. Ağı Uşak'ta Başlıyor

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası 6. Ağı Uşak'ta

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı, Uşak’ta düzenlenecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın bu etabı 16-17 Kasım tarihlerinde, Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından Uşak Karting Pisti'nde koşulacak.

Etkinlik, ICRYPEX, Spor Toto ve Uşak Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilecek. Organizasyonda, 5 ayrı kategoride toplamda 53 sporcu kıyasıya bir mücadele verecek.

Bu organizasyon, şampiyonluk düğümünün büyük oranda çözüleceği önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Yarışlar, cumartesi günü başlayacak ve takip eden gün, 17 Kasım Pazar günü ise diğer iki yarışla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.