MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. Ayağı

2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde muhteşem bir başlangıç yaptı. Organizasyona toplamda 53 sporcu katıldı. Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği bu etkinlik, karting tutkunlarını bir araya getiriyor.

Kategorilerde Heyecan Dorukta

Sporcular, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde yeteneklerini sergiliyor. Organizasyonun ilk gününde, antrenman ve sıralama turlarının ardından ilk yarışlar da gerçekleşti.

Pistteki Mücadele

Spora ve heyecana ev sahipliği yapan 1370 metre uzunluğundaki pistte, sporcular birincilik için kıyasıya mücadele etti. Yarış sonunda, kazananların belirlenmesiyle birlikte izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıldı.

Yarın Sona Erecek

Şampiyonanın 6. ayağı, yarın koşulacak olan yarışların ardından final bulacak. Karting tutkunları için bir başka heyecan dolu gün daha geride kalacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı. Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona katılan 53 sporcu, birincilik için mücadele etti.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı. Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona katılan 53 sporcu, birincilik için mücadele etti.