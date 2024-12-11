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Mourinho: '2-0 Göğsümüze Bıçak Darbesi Gibi Oldu'

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybettiği maç sonrası Mourinho, tepkileri ve sonuçları analiz etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 21:52
Mourinho: '2-0 Göğsümüze Bıçak Darbesi Gibi Oldu'

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 Kaybetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilirken, teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mourinho, ilk yarıda golü yedikten sonra takımlarının iyi performans sergilediğini belirterek, "1-0 zaten adil bir sonuç değildi, 2-0 göğsümüze bıçak darbesi gibi oldu" dedi.

Samet Akaydin'e Tepkiler Hakkında

Mourinho, oyuncu Samet Akaydin’a maçın başında yapılan tepki hakkında konuştu. Samet'in yaptığı hatadan sonra tribünlerden gelen tepkilerin takımı etkilediğini düşünmediğini ifade eden Mourinho, "Bu tepkiler elbette üzücü. Çünkü Samet bizden birisi. Ancak ben taraftarların yaptığını eleştirmem, çünkü onlar bu kulübün kendisidir" dedi.

Sonuçların Önemi

Sonuçların futboldaki kritik önemine değinen Mourinho, "Her zaman kazandığınız bir dönemde sonuçlar çok önemli değil gibi görülebilir. Ama böyle iki mağlubiyet alınca sonuçların önemini daha iyi anlıyorsunuz. Biz çalışmaya devam edeceğiz ve taraftarımızın desteğini sağlamalıyız" diye ekledi.

Sakatlıklar ve İleriye Dönük Açıklamalar

Mourinho, kadrodaki sakatlıkların takımın performansını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, İrfan Can Kahveci’nin uzun süredir tam anlamıyla takıma katılamadığını belirtti. Yakın zamanda dönecek olan oyuncular hakkında da bilgiler veren Mourinho, "Önümüzdeki maçta Fred, Kostic ve Oğuz Aydın dönecek. İkinci yarıda daha güçlü olacağız. Tur atladıktan sonra Billbao ile yeniden eşleşebiliriz" ifadelerini kullandı.

Maç Sonunda Gelen Tepkiler

Mourinho, Athletic Bilbao karşısında yalnızca bir isabetli şut atmaları hakkında da görüşlerini paylaştı. "Kaleyi bulan şutlar maçı yansıtmaz. Bugün yeterli şansları ürettik, ama sonuç alamadık. Bilbao hiç anlamadığı anda 1-0 öne geçti" dedi.

Mourinho, sıkıntılı geçen günlerin ardından önlerindeki Başakşehir müsabakasına odaklanarak, Samet’i korumak amacıyla bazı değişiklikler yapacaklarını belirtti. "Takımı ve atmosferi korumalıyım," dedi.

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